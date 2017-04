Wieder kein Tor, wieder Abseits - wieder richtig

Rapid und das große Zittern vor dem totalen Chaos: Scheiden die Hütteldorfer heute in St. Pölten im Cup aus, brennt in Wien- Hütteldorf der Hut - und Trainer Canadis Zukunft steht auf dem Spiel. Derzeit ist Halbzeit, es steht 1:0 für Rapid. Wir berichten live. (Im Video oben ein Stimmungsupdate vor dem Anpfiff in St. Pölten.)