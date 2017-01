Wacker Innsbruck sagt Trainingslager in Ägypten ab

Der FC Wacker Innsbruck wird sich auf die Frühjahrssaison in Tirol vorbereiten und nicht ins Trainingslager nach El Gouna in Ägypten reisen. Wie der Erste- Liga- Club am Sonntag bekannt gab, hätten sich einige Spieler gegen ein Trainingslager am Roten Meer entschieden. General Manager Alfred Hörtnagl bedauert diesen Schritt, zeigt aber auch Verständnis.