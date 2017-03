VIDEO: Burgstaller zerlegt Augsburg per Doppelpack

Der "Burgknaller" hat wieder zugeschlagen! In seinem erst zwölften Pflichtspiel für den FC Schalke 04 erzielte Guido Burgstaller bereits seine Tore fünf und sechs. Der Kärntner traf beim 3:0- Heimsieg über den FC Augsburg in der deutschen Bundesliga in der 4. Minute zum 1:0 und in der 29. Minute zum 2:0. Für den Endstand sorgte Daniel Caligiuri in der 34. Minute. Augsburgs Paul Verhaegh vergab in der 32. Minute einen Elfmeter.