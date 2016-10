Unfassbar! Hasenhüttl & Stöger die Bayern- Jäger

Rekord- Aufsteiger RB Leipzig hat den Erfolgslauf in der deutschen Bundesliga auch in Wolfsburg fortgesetzt. Die Leipziger siegten am Sonntag beim VfL mit 1:0 (0:0) und bauten den Startrekord für Bundesliga- Debütanten auf sieben Spiele ohne Niederlage aus. Der Schwede Emil Forsberg, der in der 17. Minute einen Elfer vergab, schoss den entscheidenden Treffer (70.). Sein Goldtor sehen Sie oben im Video!