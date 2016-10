Tina Maze möchte nach der WM 2017 aufhören

Tina Maze wird ihre Bretter nach der Ski- WM in St. Moritz (6.- 19. Februar 2017), wo sie in der Abfahrt als Titelverteidigerin einen Fixplatz hat, an den Nagel hängen.



Ihren letzten Weltcup- Auftritt möchte die Slowenin in ihrer Heimat bestreiten. "Tina fährt am 7. Jänner den Riesentorlauf in Marburg. Das ist ihr offizieller Weltcup- Abschied. Beim Slalom am 8. Jänner ist sie nicht mehr dabei", wird Jurij Zavrsnik von der slowenischen Sportzeitung "Ekipa" zitiert.

Pressekonferenz in Sölden

Eine Pressekonferenz ist in Sölden am 20. Oktober geplant, da soll ihr Karriereende offiziell bekannt gegeben werden. Ihre unglaubliche Erfolgsbilanz: Die Slowenin eroberte in ihrer Karriere 26 Weltcupsiege und 81 Podestplätze. Außerdem knacktesie mit 2414 Zählern (Saison 2012/13) den Punkterekord für den Weltcup- Gesamtsieg. In Sotschi krönte sie sich 2014 zur Doppelolympiasiegerin (Abfahrt, RTL). Zudem eroberte die 33- Jährige vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften.

Was plant Maze für die Zukunft: "Tina denkt daran, in die Schweiz zu gehen und bei ihrer Skifirma Stöckli im Marketing zu arbeiten. Dazu wird sie weiter für die Firmen Fila und Milka tätig sein. Auch das Kommentieren von Damen- Skirennen auf Eurosport will sie weiter machen", so Zavrsnik.