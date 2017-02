Thiem fertigt Schwartzman im Rio- Viertelfinale ab

Dominic Thiem ist am Freitag locker ins Semifinale des mit 1,46 Millionen Dollar dotierten ATP- Turniers in Rio de Janeiro eingezogen. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher besiegte den Argentinier Diego Schwartzman deutlich 6:2, 6:2. Im Kampf um den Finaleinzug wartet auf den Weltranglisten- Achten nun am Samstag der auf Position fünf eingestufte Spanier Albert Ramos- Vinolas.