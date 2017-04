Starker Arnautovic führt Stoke zu 3:1- Triumph

Marko Arnautovic hat am Karsamstag sein sechstes Saisontor in der Premier League angeschrieben. Österreichs Internationaler traf beim 3:1- Heimerfolg von Stoke City gegen Hull City in der 6. Minute zur raschen Führung für die Hausherren. Stoke beendete damit eine vier Spiele andauernde Niederlagenserie. Leicester City musste sich indes bei Crystal Palace trotz 2:0- Führung mit einem 2:2 begnügen.