Serena Williams schickt Nachricht an ihr Baby

Tennis- Star Serena Williams hat am Montag via Instagram eine emotionale Botschaft an ihr ungeborenes Baby geschickt. "Du hast mir die Stärke gegeben, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Du hast mich die wahre Bedeutung von Gelassenheit und Frieden gelehrt. Ich kann es nicht erwarten, dich zu treffen und nächstes Jahr bei mir in der Players Box zu haben", schrieb die US- Amerikanerin.