Salzburger "wollen Schalke endlich stoppen"

Und darum, den Deutschen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Denn Schalke steht wie Schachtjor Donezk und Zenit St. Petersburg nach fünf Spielen mit weißer Weste da, will den sechsten Sieg im sechsten Spiel. "Das ist unser Ziel", so Trainer Markus Weinzierl.

Salzburg möchte das verhindern. "Wir wollen Schalke endlich stoppen, die Ersten in unserer Gruppe sein, die einen Punkt gegen sie holen", sagte Oscar, der nach drei Europacup- Heimpleiten in Folge (erstmals in der Ära Red Bull!) wieder anschreiben will.

Dabei wird aber auch der Spanier kräftig rotieren. "Wir müssen auch an die Zukunft denken." Die heißt Sturm im Bundesliga- Hit am Sonntag.

Philipp Grill, Kronen Zeitung