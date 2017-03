Salzburg deklassiert! KAC im EBEL- Finale

Der KAC steht erstmals seit vier Jahren wieder im Finale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). Die Klagenfurter besiegten am Sonntag zu Hause Red Bull Salzburg mit 4:0 und entschieden die "best of seven"- Halbfinalserie mit 4:2 für sich. Der KAC trifft nun im Finale auf die Vienna Capitals, Spiel eins der "best of seven"- Serie steigt am Freitag (20.15 Uhr) in Wien.