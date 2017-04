Red Bull feiert Verstappen: "Das kann nur der Max"

Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel. Mercedes gegen Ferrari. Das waren die großen Duelle in Melbourne und Schanghai, die wohl die restliche Saison prägen werden. Doch zum Fahrer des Rennens wurde Max Verstappen gekürt. Der im noch immer unterlegenen Red Bull einmal mehr eine verrückte Aufholjagd auf das Podest hinlegte.

"Plötzlich aus dem Nichts"

"Ich war schon überrascht, wie Verstappen da plötzlich aus dem Nichts kam." Der dreifache Weltmeister Niki Lauda sprach nach dem Rennen in China aus, was sich alle dachten. In Brasilien waren "Mad Max" letztes Jahr im Regen 13 Überholmanöver, 11 davon in den letzten 16 Runden, gelungen, diesmal "schnupfte" der 19- Jährige gleich in der ersten Runde neun Konkurrenten. So ging’s vom 16. Startplatz - im Qualifying war er mit Softwareproblem schon in Q1 ausgeschieden - auf den siebenten Platz. "In einer Runde neun Autos überholen, das kann nur Max", strahlte auch Red- Bull- Sportdirektor Helmut Marko. "Ein super Rennen. Schade, dass es nicht nass geblieben ist, sonst wären wir um den Sieg mitgefahren." Letztlich wurde es Platz drei für Verstappen.

Max Verstappen Foto: GEPA

Doch um diesen musste er sich in den letzten Runden noch mit Teamkollege Daniel Ricciardo zanken - hart, mit einem wilden Verbremser von Max: "Wir haben gesagt, dass sie sich das austragen sollen", verrät Marko. Der überaus zufrieden über die Plätze drei und vier ist, denn trotz erster Updates am RB13 sieht er Luft nach oben: "Man erkennt Fortschritte, aber sie sind noch nicht groß genug. Im Qualifying sind wir nach wie vor zu weit hinten, im Rennen geht’s besser. Es war schon auffällig, wie Grosjean mit dem Haas da einmal vorbeigezogen ist." Sein Schanghai- Resümee: "Wir haben noch genug Baustellen, aber das Ergebnis ist ermutigend. Und die fahrerische Leistung unserer beiden Piloten war exzellent." Die Fortsetzung soll bereits am Sonntag in Bahrain folgen. Da wurde Verstappen letztes Jahr sensationell Sechster - damals noch im Toro Rosso

Stefan Burgstaller (in Shanghai), Kronen Zeitung