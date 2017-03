Ramos köpfelt Real Madrid an Tabellenspitze

In der Liga ist Real damit in dieser Saison zu Hause weiter ungeschlagen. Dabei waren die "Königlichen" gegen Mittelständler Betis durch ein Eigentor von Keeper Keylor Navas in Rückstand geraten (25.). Superstar Cristiano Ronaldo gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich (41.).

Dann war es einmal mehr Kapitän Sergio Ramos, der Real rettete (81.). Der Abwehrchef traf wie schon zuletzt in der Champions League gegen SSC Napoli (3:1) per Kopf. Betis hatte kurz zuvor Verteidiger Cristiano Piccini durch Gelb- Rot verloren (78.). Im Finish musste Navas dennoch den Sieg festhalten.

Barcelona hatte ja schon zuvor gegen La Coruna gepatzt - alles dazu lesen Sie hier.

Die Ergebnisse der 27. Runde:

Freitag

Espanyol Barcelona - Las Palmas 4:3

Samstag

Valencia - Sporting Gijon 1:1

FC Sevilla - Leganes 1:1

Malaga - Alaves 1:2

Granada - Atletico Madrid 0:1

Sonntag

Real Sociedad - Athletic Bilbao 0:2

Deportivo La Coruna - FC Barcelona 2:1

Celta de Vigo - Villarreal 0:1

Real Madrid - Betis Sevilla 2:1

Montag

CA Osasuna - Eibar (20.45 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Real Madrid 26 19 5 2 42 62 2. Barcelona 27 18 6 3 54 60 3. Sevilla 27 17 6 4 20 57 4. Atletico 27 15 7 5 27 52 5. Villarreal 27 13 9 5 20 48 6. Real Sociedad 27 15 3 9 4 48 7. Ath. Bilbao 27 13 5 9 4 44 8. Eibar 26 11 6 9 5 39 9. Espanyol 27 10 9 8 1 39 10. Alaves 27 9 10 8 -5 37 11. Celta Vigo 26 10 5 11 -6 35 12. Las Palmas 27 8 8 11 -2 32 13. Valencia 27 8 6 13 -11 30 14. Real Betis 27 7 7 13 -15 28 15. La Coruna 27 6 9 12 -11 27 16. Malaga 27 6 8 13 -12 26 17. Leganes 27 6 7 14 -19 25 18. Granada 27 4 7 16 -31 19 19. Gijon 27 4 6 17 -28 18 20. Osasuna 26 1 7 18 -37 10