Polnischer Taucher (49) im Attersee vermisst

Ein polnischer Taucher wird seit Samstagnachmittag im Attersee im Bezirk Vöcklabruck vermisst. Der 49- Jährige ist nach einem Tauchgang mit zwei Kameraden bei der sogenannten schwarzen Brücke nicht mehr aufgetaucht. Am Montagabend wird die Suche mit technischen Geräten fortgesetzt. Am Samstag hatten bis 21 Uhr 16 Einsatztaucher bis in eine Tiefe von 50 Metern nach dem Vermissten gesucht.