Peter Stöger verliert mit Köln den Auftakt 0:1

Der 1. FC Köln und Trainer Peter Stöger sind mit einer Niederlage in die deutsche Bundesliga gestartet. Zum Abschluss des ersten Spieltags verlor der Europacupteilnehmer aus Köln das 87. Derby gegen Borussia Mönchengladbach auswärts mit 0:1. Der frühere Austria- Coach Stöger kassierte in seiner fünften Saison als FC- Trainer erstmals eine Niederlage in einem Auftaktspiel.