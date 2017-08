Neymar tritt gegen Barcelona- Chefs nach

Der zu Paris Saint- Germain abgewanderte Neymar hat an den Verantwortlichen bei seinem Ex- Klub FC Barcelona Kritik geübt. "Die Klubchefs sind keine Personen, die es verdienen, dort zu sein, in der Führungsebene", sagte der teuerste Fußballspieler der Geschichte am Sonntag nach seinem Galaauftritt gegen Toulouse. "Barca hat etwas viel Besseres verdient, und die ganze Welt weiß das", behauptete er.