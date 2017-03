New York Rangers siegen ohne Grabner in Overtime

Die New York Rangers haben am Montagabend in Tampa nach Verlängerung 1:0 gewonnen. Bei den Gästen fehlte weiterhin der Kärntner Michael Grabner, der nach überstandener Hüftblessur aber bald sein Comeback geben sollte. Joe Thornton verbuchte indes beim 3:2- Erfolg der San Jose Sharks in Winnipeg seinen insgesamt 1000. Assist in der "regular season" der NHL.