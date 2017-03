Miami: Venus wirft Kerber raus, Fognini überrascht

Venus Williams scheint keine Altersgrenze zu kennen. Die US- Amerikanerin, die am 17. Juni schon 37 Jahre alt wird, bezwang am Mittwoch beim WTA- Premier- Turnier in Miami die Weltranglisten- Erste Angelique Kerber mit 7:5, 6:3. Und die ältere der Williams- Geschwister war danach mit ihrem Spiel nicht einmal wirklich zufrieden. Sie trifft im Halbfinale nun auf die Britin Johanna Konta.