Mazedonischer Reisebus am Walserberg abgebrannt

Am Grenzübergang Walserberg bei Salzburg ist Sonntagfrüh an der bayrischen Kontrollstelle ein Reisebus aus Mazedonien in Brand geraten. Alle 51 Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Verletzte gab es zum Glück keine, der Bus brannte vollständig aus.