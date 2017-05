Mazedonien: Sozialdemokrat darf Regierung bilden

B

Angst vor zu viel Einfluss der albanischen Minderheit

geistern nun erneut in zahlreichen Medien herum. Der "blutige Triumph" Zaevs bringt nun eine leichte Entspannung in Mazedonien. Zwar gingen die Nationalkonservativen im Vorjahr als Sieger aus den Parlamentswahlen hervor, sie schafften aber keine Mehrheit im Parlament. Dies gelang zwar der sozialdemokratischen SDSM mithilfe von drei anderen Parteien der albanischen Volksgruppe.

Staatspräsident Ivanov wandte sich allerdings lange gegen das akkordierte Regierungsprogramm. Dieses würde die Einheit Mazedoniens gefährden, meinte der Staatschef mit Blick auf Pläne, den Gebrauch der albanischen Sprache in den staatlichen Institutionen zu erweitern. Laut Medienberichten versicherten Zaev und seine Koalitionspartner Ivanov nun schriftlich, dass ihr Regierungsprogramm weder die mazedonischen Verfassung noch die Gesetze verletzen würden.

Dies wiederholte er mündlich, als er am Mittwoch in Skopje den Regierungsauftrag von Ivanov empfing: Die neue Parlamentsmehrheit werde die territoriale Einheit und Unabhängigkeit Mazedoniens schützen, sei dem multiethnischen Charakter des Landes verpflichtet und werde die verfassungsmäßige Ordnung sowie die Staatsinteressen aufrechterhalten. Zaev hat nun 20 Tage Zeit, um dem Parlament seine Regierung vorzustellen.

Massiver Druck auf Staatspräsident aus EU und USA

Der Durchbruch war wohl erst nach massivem Druck der EU und aus den USA möglich. Es gibt seit vielen Jahren die Befürchtung der slawisch- mazedonischen Mehrheit, dass die Albaner, die zwischen 25 und 30 Prozent der zwei Millionen Einwohner stellen, für ihre Siedlungsgebiete eine Autonomie erreichen wollen. 2001 kam es in der früheren jugoslawischen Teilrepublik zu monatelanger Gewalt zwischen albanischen Rebellen und den Sicherheitskräften. Das Ohrid- Abkommen setzte dem ein Ende, den Albanern wurden schon damals mehr Rechte eingeräumt. Albaner- Parteien waren seither sowohl für die Nationalkonservativen als auch die Sozialdemokraten Mehrheitsbeschaffer.

Prozess gegen neun Nationalkonservative nach Parlamentssturm

Am Donnerstag beginnt in Skopje ein erster Prozess gegen neun Anhänger der VMRO- DPMNE, die am 27. April am Sturm auf das Parlament beteiligt waren. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer gewalttätigen Gruppe angelastet. Insgesamt wurden Ermittlungen gegen 30 mutmaßliche Gewalttäter aufgenommen, von denen sich zwei unter dem Vorwurf des versuchten Mordes in Untersuchungshaft befinden.

Mazedonien ist schon seit 2005 ist EU- Kandidat. Beitrittsverhandlungen wurden aber bisher nicht aufgenommen. Griechenland blockiert diese, weil es sich im Zusammenhang mit der eigenen Region Makedonien und das Kulturerbe Alexanders des Großen am Staatsnamen Republik Mazedonien stößt. Auch der NATO- Beitritt Mazedoniens ist deswegen blockiert.