Fünf- Meter- Krokodil tötet Fußballer beim Training!

Was für ein furchtbares Todes- Drama! Eine tödliche Krokodil- Attacke auf einen 19- jährigen Kicker sorgt für Entsetzen im südostafrikanischen Mosambik - und in der gesamten Welt des Fußballs. Beim Joggen am Ufer des Flusses Sambesi wurde Estevao Alberto Gino, Spieler beim Amateurklub Atletico Mineiro de Tete, von einem Krokodil angefallen, ins Wasser gezerrt und getötet.