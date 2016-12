FAC trennt sich von Trainer Jürgen Halper

Die Entscheidung ist bei einer Aufsichtsratssitzung zu Mittag gefallen, ausschlaggebend sei die sportliche Situation gewesen.

Der FAC hat am Freitag in Wattens 0:1 verloren und liegt nach 20 Runden nur zwei Zähler vor Schlusslicht Blau- Weiß Linz. "Jürgen Halper gelang es im Sommer nach dem Totalumbruch, binnen kürzester Zeit 16 neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Leider ist es ihm in der entscheidenden Phase nicht gelungen, den Weg zurück in die Erfolgsspur zu finden. Unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt und wir sind davon überzeugt, dies mit neuen Kräften schaffen zu können", erklärte Geschäftsführer Walter Brand.

Hier im Video sehen Sie die 0:1- Pleite des FAC in Wattens:

Video: SKY