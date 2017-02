Ex- Premier Blair will Brexit jetzt noch verhindern

Bei einem Referendum am 23. Juni 2016 hatten 52 Prozent der Briten für den Brexit gestimmt. Nun debattiert das britische Parlament über ein Brexit- Gesetz. Blair hielt seine Rede kurz vor den Beratungen im Oberhaus am Montag. Das Gesetz ist notwendig, damit Premierministerin Theresa May die Austrittserklärung abgeben kann. Sie will das bis Ende März erledigt haben. Erst danach können die Verhandlungen mit der EU beginnen.

May wolle den "harten Brexit" - also die Trennung von der EU einschließlich des Europäischen Binnenmarktes - um jeden Preis, sagte Blair auf dem Treffen der Gruppe "Open Britain", die sich für den Verbleib in der EU einsetzt. Diese Kosten müssten schonungslos aufgedeckt werden.

Blair warnt vor Abspaltung Schottlands

Viele Menschen, die für den Brexit gestimmt hätten, seien unzureichend über die Folgen informiert und müssten aufgeklärt werden. Mit dem Brexit steige auch das Risiko, dass sich Schottland vom Vereinigten Königreich abspalte, warnte Blair.

Konservative Politiker bezeichneten die Rede des Labour- Politikers, der von 1997 bis 2007 britischer Regierungschef gewesen war, als arrogant.