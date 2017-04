Der umjubelte Held lag weinend in der Kabine

Während die Kollegen nach dem Schlusspfiff jubelnd zum Sektor der Austria- Fans liefen, mit diesen den nächsten Derbysieg im Allianz Stadion feierten (wie schon im Herbst wieder ein 2:0), saß er weinend in der Kabine - und das, obwohl Lucas Venuto Violett bei Grün- Weiß nach 22 Minuten sogar in Führung geschossen hatte.

Aber nur zwei Minuten nach diesem Treffer hatte es bei der Austria nur entsetzte Gesichter gegeben: Venuto war im Rasen hängen geblieben, schrie sofort laut auf - das Knie! Eine schwere Bänderverletzung, so die erste Diagnose, erst heute wird nach einem MR- Untersuchung der genaue Grad der Verletzung feststehen.

"Ich hoffe wie alle anderen, dass es kein Kreuzbandriss ist", so Trainer Thorsten Fink, der in der Pause an die Mannschaft appelliert hatte: "Wir holen die drei Punkte für Lucas!"

"Bruder" Pires entschied das Spiel

Nahm sich vor allem einer zu Herzen: Felipe Pires, neben Venuto der zweite Brasilianer bei der Austria. "Er ist mein bester Freund, wie mein Bruder für mich, es war nicht schön, ihn da so auf dem Rasen liegen zu sehen - daher wollte ich unbedingt dieses Spiel für Lucas gewinnen!"

Gesagt, getan. Pires, schon beim 1:0 dabei, erzielte das 2:0, eine Wahl zum "Man of the Match" hätte er überlegen gewonnen.

Kapitän Alexander Grünwald, der bereits dreimal einen Kreuzbandriss erlitten hatte, fühlte wie kein anderer mit seinem Kollegen mit: "Es ist nie schön, wenn man sieht, dass ein Mitspieler so starke Schmerzen hat, einerseits war es natürlich ein Schock, andererseits hat es uns noch mehr zusammengeschweißt, wir wollten und haben dieses Spiel für Lucas gewonnen!"

Platz zwei halten

Und damit überholte die Austria Sturm und Altach, ist nun Zweiter - ein Platz, den man nicht mehr hergeben will, den man in den nächsten zwei Spielen, in denen es gegen die direkten Konkurrenten um den Europacup- Startplatz geht, erfolgreich verteidigen will. Grünwald: "Wir hatten schon öfters die Chance auf Platz zwei, jetzt diese genutzt. Das gibt zusätzlich zum Derbysieg viel Selbstvertrauen!"

