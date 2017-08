Cup- Kracher! RB Leipzig trifft auf die Bayern

Schon in der zweiten Runde des deutschen Fußball- Cups kommt es zum Schlager zwischen Vizemeister RB Leipzig des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl und Meister Bayern München mit ÖFB- Teamspieler David Alaba. Das ergab die am Sonntag in Dortmund vorgenommene Auslosung. Titelverteidiger Borussia Dortmund reist zum Drittligisten 1. FC Magdeburg. Oben im Video sehen Sie die Highlights vom Bayern- Auftaktsieg gegen Leverkusen.