Cristiano Ronaldo hat jetzt eigenen Flughafen!

Diese Entscheidung fiel bereits nach dem überraschenden EM- Triumph der Portugiesen im vergangenen Jahr in Frankreich. Nun wurde es in die Tat umgesetzt: "Aeroporto Cristiano Ronaldo" lautet nun der Flughafen in Funchal.

Foto: APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

Auf der Insel befindet sich bereits ein eigenes Museum, eine Statue und ein Hotel des Weltfußballers. Nicht alle Bewohner haben sich über die Flughafen- Umbenennung gefreut: Eine Online- Petition gegen den neuen Namen erhielt aber nur rund 2500 Unterschriften.

Ungefährdeter Sieg gegen Ungarn

Im Gegensatz zum 3:3 in der Gruppenphase der EM 2016 in Frankreich hatten die Portugiesen in der WM- Qualifikation mit den Ungarn am Samstag leichtes Spiel. Andre Silva leitete den Sieg nach Guerreiro- Ideal- Hereingabe ein, danach trat einmal mehr Superstar Ronaldo mit zwei Treffern in Erscheinung: Der 32- jährige Real- Madrid- Akteur traf mit links aus fast 20 Metern genau ins Eck und verwertete zudem einen Freistoß direkt. Es war bereits Ronaldos 70. Treffer im Dress des Europameisters.

Nach dem Sieg liegt Portugal weiterhin auf Platz zwei, drei Punkte hinter der makellosen Schweiz.

# Team Sp S U N +/- P 1. Schweiz 5 5 0 0 7 15 2. Portugal 5 4 0 1 16 12 3. Ungarn 5 2 1 2 2 7 4. Färöer 5 1 2 2 -6 5 5. Lettland 5 1 0 4 -7 3 6. Andorra 5 0 1 4 -12 1