Chelsea baut Führung vorläufig aus

Chelsea hatte am Samstagabend elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City. Weil im Ligapokal- Finale am Sonntag der FC Southampton und Manchester United gegeneinander antreten, wurden die Partien von Arsenal (in Southampton) und ManCity (gegen ManUnited) verschoben. Der Tabellendritte Tottenham Hotspur von ÖFB- Teamspieler Kevin Wimmer empfängt in der Liga am Sonntag Stoke City.

Ergebnisse der 26. Runde

Samstag

Southampton - Arsenal verschoben

West Bromwich - Bournemouth 2:1

Chelsea - Swansea City 3:1

Crystal Palace - Middlesbrough 1:0

Everton - Sunderland 2:0

Hull City - Burnley 1:1

Watford - West Ham 1:1

Sonntag

Tottenham Hotspur - Stoke City

Manchester City - Manchester United verschoben

Montag

Leicester City - Liverpool

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 26 20 3 3 36 63 2. Manchester C. 25 16 4 5 22 52 3. Tottenham 25 14 8 3 28 50 4. Arsenal 25 15 5 5 26 50 5. Liverpool 25 14 7 4 24 49 6. Manchester U. 25 13 9 3 17 48 7. Everton 26 12 8 6 15 44 8. West Bromwich 26 11 7 8 4 40 9. Stoke 25 8 8 9 -6 32 10. West Ham 25 9 5 11 -9 32 11. Burnley 26 9 4 13 -9 31 12. Southampton 25 8 6 11 -3 30 13. Watford 25 8 6 11 -13 30 14. Bournemouth 26 7 5 14 -15 26 15. Swansea 26 7 3 16 -25 24 16. Middlesbrough 26 4 10 12 -9 22 17. Crystal Palace 26 6 4 16 -13 22 18. Leicester 25 5 6 14 -19 21 19. Hull City 26 5 6 15 -27 21 20. Sunderland 26 5 4 17 -24 19