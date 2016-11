Canadi plant für Rapid "Verwirr- Taktik" gegen Genk

Worüber sich Canadi und sein Trainerteam sogar in der Luft den Kopf zerbrachen, Genks Offensiv- Wirbel am Laptop analysierten. Das "Ergebnis" erfährt die Mannschaft vor dem Spiel. Doch Taktik- Fuchs Canadi kündigt an: "Ich denke, dass wir sie überraschen können." Nachsatz: "Aber so etwas wie in Salzburg will ich nicht mehr erleben." Da war seine Truppe überfordert.

Diesmal mit Fünfer- und Dreierkette?

In Belgien nimmt Canadi aber wieder Risiko, doch diesmal soll nur Genk, das anpressen wird, verwirrt werden. Vielleicht erstmals mit einer Fünferkette, die bei Ballbesitz zu einer Dreierkette wird. Bei Altach hat’s funktioniert. Und mit dem Ländle- Riesentöter blieb Canadi 2015 in seinen bisher einzigen beiden EC- Spielen ja auch auswärts ungeschlagen: 4:1 bei Guimaraes, 0:0 bei Belenenses.

Canadi: "Wir müssen funktionieren"

Hält seine Mini- Serie, gibt’s zumindest einen Punkt, lebt Rapids Aufstiegstraum weiter. "Das ist die Herausforderung, die Motivation", will Canadi gar nicht so viel über die große Bühne Europa League reden. "Ich will’s am Platz sehen. Wir müssen viel investieren, in allen Mannschaftsteilen funktionieren."

Wobei im Finish auch Philipp Schobesberger helfen soll. Nach drei Monaten steht der Turbo als Joker vor seinem Comeback. Im Video oben sehen Sie übrigens den Massenandrang bei Canadis allererstem Training als Rapid- Trainer!

KRC Genk - SK Rapid Wien

Genk, Luminus Arena, 21.05 Uhr

Mögliche Aufstellungen:

Genk: Bizot - Castagne, Brabec, Colley, Nastic - Susic, Ndidi, Pozuelo - Bailey, Samatta, Buffel

Ersatz: Jackers - Dewaest, Walsh, Heynen, Kumordzi, Sabak, Trossard, Karelis

Es fehlen: Malinowskij (Kreuzbandriss), Uronen (Knöchelverletzung)

Rapid: Strebinger - Pavelic, Sonnleitner, Schößwendter, M. Hofmann, Schrammel - Grahovac, Schaub, Mocinic - Kvilitaia, Traustason

Ersatz: Gartler, Novota - Dibon, Maliscsek, Szanto, Wöber, Thurnwald, Joelinton, Jelic, Schobesberger

Es fehlen: Murg (Bändereinrisse im Knöchel), Schwab (Knöchelbruch), Auer (Bänderriss im Knöchel), S. Hofmann (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich)