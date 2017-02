Bellarabi mit 50.000 Tor bei Leverkusens Sieg

Bayer Leverkusen hat zum Auftakt des 21. Spieltags in der deutschen Bundesliga einen Auswärtssieg in Augsburg gelandet. Das Team von Trainer Roger Schmidt, bei dem Aleksandar Dragovic von Beginn an spielte und Julian Baumgartlinger in der 67. Minute eingewechselt wurde, setzte sich am Freitagabend mit 3:1 durch.