100 Tage Trump: "Simpsons" zeichnen düsteres Bild

Gewitter über dem Weißen Haus, Chaos innen drin: Die Macher der "Simpsons" haben ein düsteres Bild der ersten 100 Amtstage von US- Präsident Donald Trump gezeichnet. Eine Vorschau auf die Folge, die am Sonntag beim US- Sender Fox ausgestrahlt werden soll, veröffentlichten sie am Donnerstag via Twitter.