Selfie- Wahn: Vettel will nur auf ein Foto!

Bei Red Bull hat er es oft selbst getan. Ebenso beim ersten Besuch in Maranello Anfang 2015. Nun lästert Sebastian Vettel über die Selfie- Sucht einiger Fans: "Ich habe viel mehr davon, jemandem die Hand zu schütteln und dann das Erlebnis zu beschreiben, jemanden getroffen zu haben." Ganz schön altmodisch für einen 29- Jährigen. Der derzeit in Wahrheit nur für ein Foto posieren mag - das Siegerbild des Grand Prix in Baku am Sonntag.

Als Team gewachsen

"In Montreal hatten wir die Geschwindigkeit, ich hätte gerne noch ein paar Runden mehr gehabt, um auf das Podium zu fahren", ist Vettel noch immer nicht zufrieden mit seinem vierten Platz in Kanada, "das war das Ziel, und ich hab’s verpasst. Aber wir sind als Team gewachsen."

Dreimal hat der Deutsche heuer schon gewonnen, ebenso oft wie Mercedes- Rivale Lewis Hamilton, der in der WM zwölf Punkte hinter ihm liegt. Letztes Jahr wurde "Seb" in Baku hinter Weltmeister Nico Rosberg Zweiter, während der Brite nach einem Crash im Qualifying vom zehnten Startplatz nicht weiter als auf Rang fünf vorfahren konnte. Der Kurs mit den engen Kurven rund um die Altstadt ist derselbe, die Autos aber breiter. Vettel: "Baku ist eine ganz eigene Strecke."

Mit der Ferrari- Kollege Kimi Räikkönen noch eine Rechnung offen hat: Der Finne hat letztes Jahr wegen einer Fünf- Sekunden- Strafe Platz drei verpasst, weil er die Linie der Boxeneinfahrt überfahren hatte.

Stefan Burgstaller (aus Baku), Kronen Zeitung