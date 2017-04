Unicorn Frappuccino: So schmeckt der neue US- Drink

Selten gab es so einen so großen Hype um ein limitiertes Starbucks- Getränk: Mit dem Unicorn Frappuccino, den es von 19. bis 23. April nur in den USA zu kaufen gibt, ist die Café- Kette auf den Einhorn- Trend aufgesprungen, der seit Wochen in den sozialen Netzwerken kursiert. Damit ist der Kaffee- Riese aber nicht der erste - es gab auch schon Einhorn- Schokolade, Einhorn- Tee und sogar Einhorn- Parkplätze.

Kein Kaffee im Einhorn- Drink

Aber zurück zum Wesentlichen: Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und den ungesunden, kalorienreichen und giftig aussehenden Drink in der Stadt der Engel getestet. In den ersten drei Starbucks- Filialen war das bunte Getränk bereits ausverkauft, in der vierten wurden wir fündig. Übrigens: Als Frappuccino bezeichnen Amerikaner ein kaltes Getränk aus Kaffee, zerstoßenem Eis, Sirup und meist auch Schlagobers. Aber: Im neuen Einhorn- Drink ist gar kein Kaffee enthalten.

In vielen Starbucks-Filialen ist das Einhorn-Getränk schon ausverkauft! Foto: Starbucks, Clara Milena Steiner

Der Einhorn-Trend kursiert seit Monaten in den sozialen Medien. Foto: Clara Milena Steiner

Was ist die magische Zutat?

Zucker. Und zwar in allen möglichen Formen. Er ist eine der Hauptzutaten der Sirup- Sorten und Saucen, die dem Getränk seine Farben und Geschmäcker geben. Weiters sind Milch, Schlagobers, Eis, Mango- , Passionsfrucht- , Vanille- und Weiße- Schokolade- Sirup enthalten. Bestreut wird das Ganze zum Schluss mit pink und babyblau eingefärbtem Zucker. Damit kommt die Standard- Größe, "Grande" genannt (knapp 0,5 Liter), auf sage und schreibe 59 Gramm Zucker und 410 Kilokalorien!

Den Unicorn Frappuccino gibt es nur in den USA zu kaufen. Foto: Clara Milena Steiner

Geschmack und Farben ändern sich

Zum Staunen bringen Starbucks- Fans aber nicht nur die Kalorien, sondern auch die Spe­cial Ef­fect des Hipster- Getränks. Laut Starbucks schmeckt der Unicorn Frappuccino "zuerst süß und fruchtig und wird dann angenehm sauer". Wenn der Drink umgerührt wird, ändert er auch seine Farbe: von pink und blau zu lila.

Der Drink ist pink und babyblau und wird mit eingefärbtem Zucker bestreut. Foto: Clara Milena Steiner

Aufschrei der Starbucks- Mitarbeiter

Unter Starbucks- Baristas sorgt der beliebte Einhorn- Drink allerdings für Verzweiflung: Die Zubereitung sei aufwendig und die Zutaten würden die Hände verfärben und klebrig machen. Ein Barista im Gespräch mit der "Krone": "Ich bereite täglich rund 100 Unicorn Frappuccinos zu. Die Leute sind verrückt danach!" Ein anderer Mitarbeiter meint: "Wir sind ausverkauft!", und setzt nach: "Gott sei Dank!"

Das Video eines jungen Mannes, der sagt er arbeite bei Starbucks, ging in den letzten Tagen viral: Er erleidet darin beinahe einen Nervenzusammenbruch und bittet Kunden: "Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Frappuccinos zubereitet wie heute! Wenn ihr uns Baristats liebt, dann bestellt keine Unicorn Frappuccinos!"