Reisen im Hybrid ohne Reichweitenverlust

Um Hybridtechnologie einmal so richtig erfahren zu können, lädt Toyota fünf Krone- Leser und Leserinnen sowie jeweils eine Begleitperson zu einem ganz besonderen Roadtrip, natürlich am Steuer eines Toyota- Hybrid- Modells, ins Schloss Leonstain in Pörtschach am Wörthersee ein. Der Termin dafür ist das Wochenende vom 8. bis zum 10. September. Vor Ort geht es darum, wer am sparsamsten um den See reist. Dem Gewinner winkt die Möglichkeit, sich ein volles Jahr von den auch auf der Langstrecke unbestreitbaren Vorteilen der Hybridtechnologie ein Bild zu machen, am Steuer des neuen SUV- Modells C- HR. Mitmachen kann jeder, der einen gültigen Führerschein besitzt, HIER .

Foto: Toyota