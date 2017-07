Wurde Testmatch von Albanien- Meister manipuliert?

Acht Spieler der Mannschaft wurden in der Nacht auf Montag in Wien aus dem Mannschaftsbus geholt und näher befragt, berichtet der "Kurier". Auch Handys wurden sichergestellt. Es sollen hohe Summen auf die Partie gewettet worden sein.

Foto: APA/dpa/Martin Gerten

Kukesi, das in der vergangenen Saison in der zweiten Runde der Europa- League- Qualifikation an Austria Wien gescheitert war, spielt am Mittwoch in der Champions- League- Qualifikation auswärts gegen den moldawischen Meister Sheriff Tiraspol.