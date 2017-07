Transfer- Wahnsinn: Klopp zieht Butter- Vergleich

Vieles hat sich mit der Zeit verändert, erklärt Klopp einem Journalisten. "Als ich jung war, konnte man Butter für 20 Cent kaufen. Das ist zwar lange her. Im Fußball ist das genauso." Was dem "Reds"- Coach nicht gefällt. Dennoch betont er: "Aber so funktioniert das System und wir sind ein Teil davon." Der Reporter meinte daraufhin, dass man ja auch Butter von guter Qualität zu günstigen Preisen findet. Klopp gewohnt schlagfertig: "Mit Butter ist das doch ein bisschen anders."

Foto: AFP

Immer höhere Summen werden für Top- Spieler bezahlt. Auch der FC Liverpool und Jürgen Klopp tragen ihren Teil dazu bei. Für Mohamed Salah überwies man 42 Millionen Euro an den italienischen Topklub AS Rom.

Für den Ex- Salzburger Naby Keita, Klopps Wunschspieler, wäre man sogar bereit satte 80 Millionen zu zahlen, wie der zuletzt "Mirror" berichtete. Die Chancen für die "Reds" stehen aber äußerst schlecht. Dem Verkauf von Leistungsträgern wie Keita erteilte zuletzt Red- Bull- Boss Didi Mateschitz eine klare Absage.