RB- Coach Hasenhüttl kontert Weinzierl- Kritik

Grund dafür ist eine Diskussion bezüglich der fehlenden Doppelbelastung bei RB Leipzig. "Wir hatten gefühlte 15 englische Wochen mehr als Leipzig. Das ist ein Fakt", erklärte Schalke- Coach Markus Weinzierl die 24 Punkte Rückstand auf den Aufsteiger. Im DFB- Pokal und in der Europa League erreichte Schalke das Viertelfinale. RB Leipzig hingegen schied im Cup bereits in der ersten Runde aus und war logischerweise international nicht vertreten. Das wird sich in der kommenden Saison ändern.

"Doppelbelastung als Ausrede…"

Leipzig- Coach Hasenhüttl ließ die Kritik seines Kollegen nicht auf sich sitzen. Für ihn sei diese Argumentation eine Ausrede. "Nächste Saison ist die Situation vielleicht umgedreht. Dann werden wir sehen, ob wir 24 Punkte hinter ihnen stehen werden", konterte der 49- jährige Österreicher. Zudem erklärte er, dass es auch Mannschaften geben würde, denen die Doppelbelastung überhaupt nichts ausmachen würde. Insgesamt bestritt Leipzig 31 Pflichtspiele in dieser Saison, bei Schalke waren es 46.