Perfekt! Salzburg verleiht Oberlin nach Basel

Der 19- jährige Oberlin war in Salzburg zuletzt in Ungnade gefallen. Medienberichten zufolge soll der Stürmer auch Probleme mit der Polizei gehabt haben. Jetzt schließt sich Oberlin also dem Schweizer Serienmeister an. Die nächste Saison wird Oberlin leihweise in der Schweiz spielen. Danach sicherten sich die Schweizer eine Kaufoption.

Bereits auf der Pressekonferenz zum Bundesliga- Start, gegen den WAC, hatte Salzburg- Geschäftsführer Stephan Reiter bestätigt, dass Oberlin sich zu Verhandlungen im Ausland befinden würde.

Stark in Altach, Pech in Salzburg

Bereits vergangene Saison verliehen die Roten Bullen Oberlin. Damals innerhalb der Bundesliga zum SCR Altach. Dort blühte der junge Schweizer auf. In 20 Spielen für die Voralberger gelangen ihm neun Treffer. Im Winter holte Salzburg Oberlin zurück. Dort kam er, wegen einer Verletzung, nur noch zu fünf Einsätzen und einem Tor.

Im Sommer 2015 wechselte Oberlin für zwei Millionen Euro vom FC Luzern nach Salzburg. Bei Red Bull besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis 2018.