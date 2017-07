LIVE: Austria nach 50 Sekunden in Altach hinten!

Der SCR Altach empfängt nach dem starken Auftritt in der Europa- League- Quali im weißrussichen Brest die Wiener Austria zum Bundesligaauftakt. Die Veilchen wollen nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Saison einen neuen Angriff auf den Serienmeister aus Salzburg starten, sind aber nach nur 50 Sekunden mit 0:1 in Rückstand geraten.