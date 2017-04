Feuer am Dach bei fahrlässigen Bayern

Die Szene des Spiels war eine Rettungsaktion. Sven Bender lenkte den Ball nach einem Schuss von Robben akrobatisch an die Stange. Es wäre das 3:1 für die Bayern und wohl vorentscheidend gewesen. Zuvor hatte der Rekordmeister ein frühes 0:1 von Reus durch einen Kopfball von Martinez (der zuvor im Strafraum seinen Kollegen Hummels weggeschubst hatte) und Hummels (nach Supervorarbeit des agilen Ribéry) gedreht. Danach gab es Chancen in Hülle und Fülle, auch durch Torjäger Lewandowski, der einen seltenen schwarzen Abend erlebte.

Foto: AFP

"Wir hatten genug Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen", haderte David Alaba, der in Hälfte eins gute Szenen an der Seite von Ribéry hatte, beim entscheidenden 2:3 vom starken Dembele, der zudem das 2:2 von Aubameyang mit einer Traumflanke vorbereitete, nach allen Regeln der Kunst ausgetanzt wurde. "Nach dem 1:2 hat keiner an uns geglaubt, außer wir an uns selbst", strahlte Reus, nachdem Dortmund zum vierten Mal in Folge ins Cup- Finale (gegen Frankfurt) eingezogen war.

"Wir haben die zweite Hälfte in München 2:0 gewonnen - ein Wahnsinn", war Trainer Thomas Tuchel begeistert.

Meistertitel ist zu wenig

Bei den Bayern ist Feuer am Dach. "Das müssen wir erst einmal verdauen", bekannte Kapitän Lahm, der das 2:3 mit einem Ballverlust im Mittelfeld eingeleitet hatte. "Jetzt will ich wenigstens meine letzten vier Bundesligaspiele genießen!" Ehe er seine glanzvolle Karriere beendet. Nur mit einer Trophäe, die den Bayerns so gut wie sicher ist. Aber ein Meistertitel ist zu wenig, um so einen Klub zufriedenzustellen.

Kronen Zeitung