Einfach zum Knutschen, unsere EM- Heldinnen!

An der gesanglichen Performance könnte man durchaus noch feilen - wie Österreichs EM- Heldinnen nach dem Viertelfinal- Krimi gegen Spanien im Siegestaumel "I am from Austria" intonierten, offenbarte hinsichtlich der Musikalität noch Luft nach oben. Ansonsten sind unsere Mädels aber einfach zum Knutschen. Unglaublich, was sie dieser Tage bei der Europameisterschaft in Holland bewerkstelligen.