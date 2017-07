Arnautovic vor Rekordtransfer

Bruder Daniel, der alle Management- Angelegenheiten regelt, verriet: West Ham ist bereit, für "Arnie" so viel Geld hinzulegen wie nie zuvor in der 122- jährigen Klubgeschichte! Und die bisherige Bestmarke liegt bei 24,1 Millionen Euro, so viel bezahlte man 2016 für Andre Ayew. Trotz des schwachen elften Platzes in der vergangenen Saison herrscht eine Rieseneuphorie rund um die "Hammers" - 52.000 Abos wurden verkauft.

Foto: AFP

Keine Steine in den Weg

Daniel Arnautovic ist sich sicher, dass Stoke den Wechselwunsch nach vier gemeinsamen Jahren respektiert. Trotz gültigen Vertrags bis 2020. "Stoke hat versprochen, Marko keine Steine in den Weg zu legen, wenn er zu einem größeren Klub wechseln will. Der Tag ist jetzt gekommen."

Was gegen West Ham spricht? Arnautovic möchte unbedingt wieder Europacup spielen, was er seit den Champions- League- Auftritten mit Bremen (Saison 2010/11) nicht mehr durfte. Das erhöht die Chancen der anderen Interessenten wie Everton, Paris oder Milan.

Ähnliche Summen wären bei einem Wechsel von Kevin Wimmer im Spiel. Tottenham will mindestens 23 Millionen Ablöse. Das klingt nach einem heißen Rekord- Sommer für Österreichs Fußball- Stars.

