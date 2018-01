77 Tiere kamen seit Jahresbeginn in Gnadenhof

"Die 19 Kaninchen etwa waren mit Bisswunden übersät, stammen aus schlechter Haltung", erzählen Ingrid und Michael Stracke aus den ersten Jännertagen. Auch 27 neue Katzen kamen zu den engagierten Tierschützern in den Gnadenhof nach Vasoldsberg, einige davon hätten eingeschläfert werden sollen. Aus dem einzigen Grund, weil sie alt geworden sind, nicht mehr erwünscht waren. Schrecklich waren die Stute und der Esel beieinander, die in einem Stall mitten in ihren Exkrementen dahin vegetierten, sehr abgemagert waren. Einfach erbärmlich…

Aber jetzt werden sie versorgt, aufgepäppelt, können sicher ihren Lebensabend verbringen. "Aber es ist manchmal zum Verzweifeln. Auch dass der Mensch vielfach so verroht, dass sich die ,Wegwerfmentalität‘ auch auf Lebewesen ausdehnt."

Chester fand nach vier Jahren eine neue Familie

Und dann gibt es wieder schöne Geschichten - auch wenn sie aus einem traurigen Anlass resultieren. Chester etwa, der schon elf Jahre alte Mischling, hatte bereits vier Jahre in der Arche Noah im Heim verbracht. Jetzt, endlich, fand der Hund eine liebevolle Familie, die ihn auf seine alten Tage aufgenommen hat, ihm einen schönen Lebensabend bereiten möchte! "Gerade bei älteren Tieren setzen wir einen Schwerpunkt und versuchen alles", sagt Chef Charly Forstner. "Keines soll im Heim sterben müssen." Viele Senioren warten übrigens noch…

Tieren zu helfen ist leider extrem teuer. Wer spenden will:

Purzel & Vicky: IBAN: AT39 3843 9000 0025 7410

Arche Noah: IBAN AT71 3800 0000 0513 5025

Christa und Eva Blümel, Kronen Zeitung