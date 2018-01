Maturanten und Studienabbrecher im Visier

Warum blieben über das Jahr hinweg 1000 Lehrstellen unbesetzt? "Unsere Fachkräfte sind zu wenig mobil", stellt Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, fest. So ist es schwer, Jobsuchende aus Linz an Firmen außerhalb der Landeshauptstadt zu vermitteln.



Was ist geplant, um ein Zeichen gegen den Fachkräfte-Mangel zu setzen? Hummer weiß, dass bei den Lehranfängern, die gerade die neunte Schulstufe absolviert haben, in der Zukunft wenige Zuwächse erzielt werden können. Deshalb sind nun Studienabbrecher und Maturanten im Visier. Seit dem Herbst wird an einem Konzept für eine duale Akademie gebastelt. "Ein 25-Jähriger ist nicht wirklich begeistert, wenn er mit einem 15-Jährigen in der Berufsschule sitzen soll - da braucht es neue Angebote", so Hummer.