Vals: Panzerigel als Schutz vor Felssturz

"Die Situation ist unverändert, es gibt immer wieder kleinere Nachbrüche. Mit der Sofortmaßnahme durch Panzersperren sollte aber soweit ein hinreichender Schutz für die zwei noch evakuierten Häuser und die Landesstraße herstellbar sein, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkehren können und die Zufahrt nach Padaun wieder geöffnet werden kann", so Landesgeologe Gunther Heißel. Insgesamt sollen an die 160 so genannte Panzerigel nach Vals transportiert werden.

Wann diese durch Soldaten des Österreichischen Bundesheeres aufgestellt werden können, entscheidet Heißel nach einem Erkundungsflug am Montag. Seit Donnerstag wird der betroffene Hang auch mit so genannten Reflektoren vermessen.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung