Iraker stach im Asylquartier mit Messer zu!

Am Vormittag war der wegen Alkoholmissbrauch bekannte Iraker schwer betrunken, ging in die Küche und griff sich dort ein Messer. Mit diesem ging er auf einen Landsmann zu und stach auch auf den Asylwerber ein.



Stich- und Schnittverletzungen

Der wehrte sich und bekam Unterstützung von einem Pakistani. Gemeinsam wehrte das Duo den Angreifer ab, erlitt dabei Stich- und Schnittverletzungen, die zum Glück nur oberflächlich waren. Da der Iraker aber ein Messer benutzt hatte, gibt’s eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Sechs Polizisten sicherten die Lage ab, der Messerstecher wurde kurzfristig verhaftet. Er darf das Quartier nicht mehr betreten, muss einen Alkohol-Entzug machen.



Kind überfallen

Erst vor sechs Tagen hatte ein Duo im Steyrer Wehrgraben einen 13-jährigen Schüler überfallen. Der Syrer (16) und der Kosovare (17) hielten ihrem Opfer ein Messer an den Hals und eine Pistole an den Kopf. Beute: 45 Euro! Die Täter sind gefasst.

Markus Schütz, Kronen Zeitung