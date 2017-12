Schneefall: Dauereinsatz der Feuerwehren

Schlimmer getroffen hat es eine Flattacherin. Die 18-Jährige kam mit ihrem Pkw auf der Schneefahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den Kleintransporter einer Mallnitzerin. Beide Frauen wurden verletzt.

Viele Passstraßen waren entweder nur mit Ketten befahrbar oder gesperrt. Der Plöckenpass musste kurzzeitig sogar wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Während sich Oberkärntner über den Neuschnee freuten, kam es in Unterkärnten hingegen zu Überschwemmungen. Am stärksten betroffen waren Bad Eisenkappel und Sittersdorf. Muren verlegten dort die Seebergstraße sowie die Ebriacher Landesstraße. Auch im Bezirk Villach-Land mussten Feuerwehren ausrücken: Auf der Drautalstraße in Weißenbach verlegte eine Mure die komplette Fahrbahn.

Serina Babka, Kärntner Krone