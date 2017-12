Bergretter suchten nach Lawinen-Verschütteten

Da der Mallnock ein beliebter Skitouren-Gipfel nahe des Skigebietes ist, ist Alarm ausgelöst worden. Bergretter aus Radenthein, Spittal und Villach wurden mit der Seilbahn auf den Berg gebracht und stiegen mit Skiern weiter zum Einsatzort auf, denn ein Polizeihubschrauber-Einsatz war wegen starken Windes unmöglich. "In Suchketten wurde die Lawine abgesucht", so ein Polizist. Nach Stunden war jedoch klar: Es gibt kein Lawinenopfer.

Jener 43-Jährige, der am Vortag auf dem Scharnik tödlich verletzt worden war, hat laut ersten Untersuchungen ein Schneebrett in einem steilen Hang ausgelöst und wurde von den Schneemassen dann über Felsen in die Tiefe mitgerissen.