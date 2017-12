Canned Heat: Die wildeste Rockband aller Zeiten

De la Parra und Gitarrist Larry "The Mole" Taylor sind eine der letzten Legenden, die live in Woodstock musizierten. "Unser Manager war so klug, uns zum Sonnenuntergang aufs Line-Up zu hieven, was grundsätzlich der beste Zeitpunkt ist. Dort herrschte Chaos und Anarchie und wir waren die einzige Band, die ihr gesamtes Equipment parat hatte. Unsere Roadies sind zwölf Stunden lang vom Fillmore East dorthin gefahren. Alles in den Truck, eine Dosis Speed und ab die Post. Fast alle anderen steckten in den Schlammlawinen fest und verspäteten sich. Die Roadies sind die Infanterie des Rock'n'Roll, sie hätten viel mehr Respekt verdient, denn ohne sie würde nichts gehen." Trotz des Tumults hat de la Parra durchwegs gute Erinnerungen an das Festival. "Es war ein Statement unserer Generation. Wir wollten Frieden, Liebe, Aufmerksamkeit und Gleichberechtigung für Frauen und Minderheiten. Wir wollten eine bessere Welt, sind aber gescheitert. Die Welt heute ist schlimmer als je zuvor. Vor allem, seit dieser Trump-Motherfucker an den Hebeln der Macht sitzt - vergiss ja nicht, mich genauso zu zitieren!"

Familientragödie

Das letzte, noch lebende Woodstock-Urgestein von Canned Heat erlitt ein besonders bitteres Schicksal. Harvey "The Snake" Mandel kuriert gerade seinen Krebs, der vor vier Jahren bei ihm diagnostiziert wurde. Doch das ist längst nicht alles. "Mein Buch 'Living The Blues' endet mit dem Tod von Vestine vor 20 Jahren, doch wenn ich eine aktualisierte Neuauflage schreibe, wird es bestimmt ein Kapitel namens 'The Mandel Tragedy' geben. Er wurde bislang 27 Mal operiert. Um alle Spuren des Tumors beseitigen zu können, haben sie ihm quasi die Augen rausgeholt und wieder eingesetzt - wie in einem Horrorfilm. Was der Mann erlebte, endet aber nicht hier. Sein Sohn erschoss sich, während er mit ihm telefonierte. Er wollte ihn davon abhalten und hörte dann den Schuss - mit derselben Waffe, mit der sich davor schon seine Frau richtete. Ich kann nicht fassen, mit welchen Dämonen manche Menschen in ihrem Leben kämpfen müssen."