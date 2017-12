Formel-1-Knaller: RTL behält TV-Rechte bis 2020!

RTL wird auch in den kommenden drei Jahren die Formel 1 übertragen. Der deutsche Privatsender konnte sich mit dem Rechteinhaber auf eine Verlängerung des ausgelaufenen Vertrags einigen. Dies gab RTL am Dienstagabend bekannt. Somit werden alle Grands Prix in Deutschland weiter im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.