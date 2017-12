Kommen jetzt härtere Strafen, Herr Moser?

Wenn Sie ganz ehrlich sind, wären Sie nicht lieber Finanzminister geworden?

Nein. Weil ich jemand bin, der nicht in Funktionen denkt. Mir geht es immer um die Aufgabe. Ich will Österreich enkelgerecht machen, das heißt zukunftsfähig. Ich will andere überzeugen, diesen Weg mit mir zu gehen, in einen Zug einzusteigen und eine Strecke gemeinsam zu fahren, um dieses Ziel zu erreichen.

Dieser Zug ist aber ein paar Jahre lang unterwegs, oder?

Das ist richtig (lacht). Aber die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen - die alte wie auch die junge Generation -, können wir erstens nur gemeinsam bewältigen und zweitens nicht von heute auf morgen.

Was Sie als Rechnungshofpräsident immer gefordert haben, können Sie jetzt umsetzen. Insgesamt waren das 599 Reformvorschläge und 1007 Empfehlungen. Wie viel Prozent werden Sie abarbeiten können in der kommenden Legislaturperiode?

Der Prozentsatz ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir bürgernäher werden, dass der Staat sich nicht als Obrigkeit, sondern als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger versteht, dass er transparent ist in seinem Handeln. Beim Rechnungshof waren wir im Vertrauensindex die Nummer eins, diese Richtung möchte ich weitergehen: Die Unabhängigkeit der Justiz stärken, die Qualität der Mitarbeiter steigern, unseren Wert und Nutzen durch Bürgernähe transparent machen.

Wie groß ist der Respekt vor der Aufgabe?

Sehr groß. Weil ja auch große Hoffnungen da sind. Und die möchte ich nicht enttäuschen.