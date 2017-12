Pentagon forschte über Jahre heimlich nach UFOs

Dazu zählen mit Cockpit-Kameras aufgenommene Videos von oval geformten Objekten, die mit einer enormen Geschwindigkeit davonzufliegen scheinen - so schnell, dass die Piloten vor Überraschung hörbar nach Luft schnappten. Nach Angaben von "Politico", der "New York Times" und der "Washington Post" bestätigten Pentagon-Vertreter jetzt erstmals die Existenz eines solchen Programms von 2007 bis 2012. Dann sei die Finanzierung eingestellt worden. Man habe seinerzeit entschieden, dass es wichtigere Dinge gebe, in die man das Geld stecken könne, zitierten die Medien Ministeriumssprecher.